شكرا لقرائتكم تقارير: ايسكو يعود للمشاركة أساسيا مع ريال مدريد أمام مليلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نية الأرجنتيني سنتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد الدفع باسكو أساسيا في مباراة فريقه القادمة ضد مليلية بكأس إسبانيا، بعدما سبق وحصل علي الفرصة كبديل في مباراة الميرينجي الأخيرة ضد فالنسيا بالليجا.

وحسب موقع ABC فإن ايسكو قد غير سلوكه والآن يجب ان يتدرب وان يلعب بشكل أفضل، حيث أنه في الليلة الماضية شارك لمدة دقائق وسيبدأ يوم الخميس ضد مليلية ، حتى يتمكن من العودة، مرحلة أخرى ستبدأ للمدرب ولإيسكو.

وشارك ايسكو لمدة 89 دقيقة مع سولاري في خمسة مُباريات، ولكن لم يلعب أبداً منذ البداية لان المدرب طلب منه العودة إلى مستواه حيث اثرت عليه العملية الطبية التي اجراها.

كان جولين لوبيتيجي المدير الفني السابق للريال قد أشرك إيسكو في وقت مبكر جداً بعد الاصابة، لكن سولاري قرر بعد ذلك المراهنة على اللاعبين الذين كانوا في حالة أفضل مثل لوكاس وسيبايوس وريجيلون وأودريوزولا، حيث أشركهم في جميع المباريات.