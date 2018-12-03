شكرا لقرائتكم علي ماهر يطيح بـ "أجانب إنبي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى إنبى، إن الثلاثى الاجنبى نوح وائل وأبو بكر ديارا ويحيى سانو، مرشحين للرحيل عن الفريق البترولى فى شهر يناير المقبل، وذلك من أجل ضم ثلاثى جديد يصنع الفارق للفريق البترولى.

أوضح المصدر ذاته إن على ماهر المدير الفنى الجديد لإنبى الذى تولى المهمة خلفا لخالد متولى يرغب فى ضم ثلاثى جديد بدلا من نوح وائل وديارا وسانو مع الإبقاء على خدمات النيجيرى أودا مارشال مهاجم الفريق البترولى.

ويبحث على ماهر مع مجلس إنبى، تدعيم الفريق البترولى بعدد من الصفقات فى شهر يناير القادم، للارتقاء بمستوى الفريق بعد التواجد فى المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدورى.