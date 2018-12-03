شكرا لقرائتكم برنامج خاص فى الأهلي لتجهيز صالح جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الفني للأهلي برنامج خاص لتجهيز صالح جمعة صانع العاب الفريق، يتضمن انقاص وزنه واعداده بدنيآ قبل الانتظام في التدريبات الجماعية، وذلك تمهيدآ لقيده في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

في الوقت الذي يواصل الثلاثي الحارس محمد الشناوي وعلي معلول واحمد فتحي التأهيل للتعافي من الإصابة، حيث يعاني الشناوي ومعلول من مزق في العضلة الضامة، بينما يعاني أحمد فتحي من اصابة في العضلة الأمامية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم الأربعاء المقبل على ملعب السلام، في المواجهة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة لبطولة الدوري العام.