شكرا لقرائتكم الحاوي يغيب عن تدريبات الأهلي قبل مواجهة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غاب وليد سليمان صانع العاب الأهلي عن مران فريقه الجماعي المقام حاليآ علي ملعب التتش بالجزيرة ضمن الاستعدادات لمواجهة الجونة .

وشهد المران مشاركة أحمد الشيخ بعد تعافيه من اصابة الخلفية التي غاب بسببها عن مران الفريق أمس الأحد، ليعلن جاهزيته لمواجهة الجونة.

ويواجه الأهلي الجونة يوم الأربعاء المقبل على ملعب السلام، في المواجهة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة لبطولة الدوري العام