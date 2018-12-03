- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن "كل سنة وأنت طيب يا كابتن".. على ماهر يحتفل بعيد ميلاده الـ 45 اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يحتفل اليوم على ماهر نجم الأهلى السابق والمدير الفنى الحالى لفريق إنبى بعيد ميلاده الـ45، حيث أنه مواليد 3 ديسمبر عام 1973.
بدأت المسيرة الكروية لعلى ماهر فى نادى الترسانة، وأنضم لقائمة المنتخب الأولمبى الحائز على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية .
شارك مع المنتخب الأول فى كأس الأمم الأفريقية عام 1996، وهو لا يتعدى الثامنة عشر عاما ، وذلك أن يكون لاعبا فى القلعة الحمراء .
بعد انتقاله للأهلى تألق مع الفريق وتصدر قائمة هدافى بطولة الدورى العام ، ولكن الإصابة التى تعرض لها بقطع فى الرباط الصليبى ، وبعد تعافيه انتقل إلى إنبى ، ثم اعتزل الكرة لينتقل إلى التجربة التدريبية .
تولى ماهر تدريب عدة فرق منها فريق الشباب فى الأهلي ثم عمل مع الجهاز الفنى للفريق الاول ، ليترك القلعة الحمراء ويخوض تجربة جديدة خارج بيته مع نجوم المستقبل ثم الترسانة ، والأسيوطى و سموحة ، و أخيرا إنبى فى الوقت الحالى .
شارك على ماهر فى أكثر من فيلم سينمائى مثل "حاحا وتفاحة "بطولة ياسمين عبد العزيز و طلعت زكريا، و سيد العاطفى بطولة تامر حسنى .
شكرا لقرائتكم خبر عن "كل سنة وأنت طيب يا كابتن".. على ماهر يحتفل بعيد ميلاده الـ 45 اليوم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .