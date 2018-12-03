شكرا لقرائتكم خبر عن "كل سنة وأنت طيب يا كابتن".. على ماهر يحتفل بعيد ميلاده الـ 45 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحتفل اليوم على ماهر نجم الأهلى السابق والمدير الفنى الحالى لفريق إنبى بعيد ميلاده الـ45، حيث أنه مواليد 3 ديسمبر عام 1973.

بدأت المسيرة الكروية لعلى ماهر فى نادى الترسانة، وأنضم لقائمة المنتخب الأولمبى الحائز على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية .

شارك مع المنتخب الأول فى كأس الأمم الأفريقية عام 1996، وهو لا يتعدى الثامنة عشر عاما ، وذلك أن يكون لاعبا فى القلعة الحمراء .

بعد انتقاله للأهلى تألق مع الفريق وتصدر قائمة هدافى بطولة الدورى العام ، ولكن الإصابة التى تعرض لها بقطع فى الرباط الصليبى ، وبعد تعافيه انتقل إلى إنبى ، ثم اعتزل الكرة لينتقل إلى التجربة التدريبية .

تولى ماهر تدريب عدة فرق منها فريق الشباب فى الأهلي ثم عمل مع الجهاز الفنى للفريق الاول ، ليترك القلعة الحمراء ويخوض تجربة جديدة خارج بيته مع نجوم المستقبل ثم الترسانة ، والأسيوطى و سموحة ، و أخيرا إنبى فى الوقت الحالى .

شارك على ماهر فى أكثر من فيلم سينمائى مثل "حاحا وتفاحة "بطولة ياسمين عبد العزيز و طلعت زكريا، و سيد العاطفى بطولة تامر حسنى .