شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يطلب ميدو ورحيل فى "مقايضة" محمود وحيد للأهلى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ مسئولو الأهلى نظراءهم فى المقاصة بالتراجع عن إعارة أحمد الشيخ للفريق الفيومى، وذلك ضمن صفقة شراء محمود وحيد ظهير أيسر المقاصة. وكشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي آخر مستجدات صفقة محمود وحيد، مؤكداً أن اللاعب وقع بالفعل للفريق الأحمر وتم الاتفاق فى وقت سابق على شرائه مقابل 15 مليون جنيه، بالإضافة لإعارة صبرى رحيل وأحمد الشيخ للفريق الفيومى. وأضاف المصدر أن الجهاز الفنى تراجع عن إعارة الأخير، وأن المقاصة يتمسك بصبرى رحيل وطلب استعارة ميدو جابر بدلا من الشيخ لإتمام الصفقة.

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