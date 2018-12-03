شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يغيب عن مران الأهلي بسبب "نزلة برد".. وكدمة فى كف إكرامى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب عمرو جمال، مهاجم الأهلي، عن مران فريقه المقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة، فى ظل معاناته من نزلة برد شديدة.
فيما شهد المران تعرض شريف إكرامى لكدمة فى كف يده، تسببت فى مغادرته للمران الجماعى، واكتفى بالجرى حول الملعب بالجزء الأخير من المران.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة الأربعاء المقبل على ملعب السلام، فى المواجهة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة لبطولة الدورى العام.
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