شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مهارات أمين بن عمر المرشح للانضمام للأهلي والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصبح أمين بن عمر، لاعب وسط النجم الساحلى التونسى، أكثر الأسماء المطروحة للانضمام للنادى الأهلي فى ميركاتو يناير المقبل، وتداولت أنباء حول وجود مفاوضات من جانب مسئولى القلعة الحمراء مع نادى النجم لضم اللاعب، الذى يرحب بالانضمام إلى المارد الأحمر.

ويعمل النادى الأهلي على تدعيم صفوفه بأكثر من صفقة فى الميركاتو الشتوى، بعد الإصابات التى عصفت بنجوم الفريق الأحمر وعدم وجود البدائل المناسبة، ما تسبب فى خسارة الأهلي للقب الأفريقي للعام الثانى على التوالى، كما ودع المارد الأحمر البطولة العربية من دور الـ16.

محمد أمين بن عمر صاحب الـ26 عاماً، شارك مع النجم الساحلي فى 7 مباريات للموسم الجارى، فيما يمتلك بن عمر رصيداً دولياً مع نسور قرطاج يصل لـ 29 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

الخليج 365 يرصد أبرز مهارات أمين بن عمر بعدما تم وضعه على رادار الأهلي