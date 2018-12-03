شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثى الأجنبى فى إنبى مهدد بالرحيل يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى إنبى أن الثلاثى الأجنبى "نوح وائل وأبو بكر ديارا ويحيى سانو" مرشحون للرحيل عن الفريق البترولى فى شهر يناير المقبل، من أجل ضم ثلاثى جديد يصنع الفارق للفريق البترولى.

وقال المصدر ذاته، إن على ماهر، المدير الفنى الجديد لإنبى، الذى تولى المهمة خلفا لخالد متولى، يرغب فى ضم ثلاثى جديد بدلا من نوح وائل وديارا وسانو مع الإبقاء على خدمات النيجيرى أودا مارشال مهاجم الفريق البترولى.

ويبحث على ماهر مع مجلس إنبى تدعيم الفريق البترولى بعدد من الصفقات فى شهر يناير المقبل، للارتقاء بمستوى الفريق بعد التواجد فى المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدورى.