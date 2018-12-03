الجبلاية» تغرم بتروجيت 40 ألف جنيه وعقوبة على مدرب نجوم المستقبل

اليوم الجديد - عمر القاضي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، توقيع غرامة مالية على نادي بتروجيت، قيمتها 40 ألف جنيه، بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي وبتروجيت، والتي أقيمت أمس.

وشهدت المباراة تأخر انطلاقها لمدة تزيد عن الربع الساعة بسبب رفض كل نادي التخلي عن زيه الأساسي، مما أدى لتأخر المباراة حتى الوصول لاتفاق للعب كل فريق بزيه الأساسي.

ووقعت اللجنة غرامة مالية قدرها 40 ألف جنيه بواقع 20 ألفًا لعدم الالتزام بتعليمات الحكم والمراقب الخاصة بالزي، ومثلها لتأخير المباراة عن موعدها 20 ألفا...