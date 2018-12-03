رياضة | وليد سليمان يتأهل في جيم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد سليمان يتأهل في جيم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اكتفى وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات تأهيلية في صالح الجيمانزيوم.
وكان سليمان قد غاب عن مران الفريق الأحمر بالأمس بعد حصوله على إذن لمرض نجله.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
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