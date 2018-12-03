كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد يوسف يصحح أخطاء لاعبي الأهلي ويخصص فقرة للعرضيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للكرات العرضية خلال مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين على ستاد مختار التتش بالجزيرة. وقام يوسف بإيقاف المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء وتنفيذ التعليمات التي طالب بها اللاعبين. ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | محمد يوسف يصحح أخطاء لاعبي الأهلي ويخصص فقرة للعرضيات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .