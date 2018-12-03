رياضة | عاجل.. إصابة شريف إكرامي في تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة شريف إكرامي في تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعرض شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى كدمة في اليد على هامش المران المقام حاليا على ستاد مختار التتش بالجزيرة.
واستكمل إكرامي المران بتدريبات بدنية منفردا، كما وضع الثلج للتخلص من الإصابة.
وكان إكرامي قد شارك أساسيا في تشكيل الأهلي في أخر مباراتين أمام المقاولون العرب وبتروجت بدلا من المصاب محمد الشناوي.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
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