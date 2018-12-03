رياضة | صالح جمعة يبدأ التخلص من وزنه الزائد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صالح جمعة يبدأ التخلص من وزنه الزائد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الأحمر المقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة. وخصص الجهاز الطبي للأهلي برنامجا لجمعة للتخلص من الوزن الزائد، قبل الانتظام في التدريبات الجماعية. ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

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