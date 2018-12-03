رياضة | مهاجم مازيمبي معروض على الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم مازيمبي معروض على الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قام أحد وكلاء اللاعبين بعرض الكونغولي مالونجو مهاجم فريق مازيمبي، على مجلس إدارة نادي الزمالك، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ويقدم مالونجو صاحب الـ25 عام، أداء جيد مع بطل الكونغو في بطولة الدوري المحلي حيث شارك في ١٤ مباراة نجح في إحراز ٧ اهداف، بينما لعب ١٠ مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا نجح في تسجيل ٧ اهداف ليكون هداف الفريق الأول في كل البطولات.
يذكر أن الزمالك يبحث التعاقد مع مهاجم سوبر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد ظهور الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الحالي بشكل غير مرضي.
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