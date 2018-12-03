رياضة | تعرف على موعد حفل توزيع جوائز فرانس فوتبول لعام 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد حفل توزيع جوائز فرانس فوتبول لعام 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون جمهور كرة القدم حول العالم على موعد مع حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2018 من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وينطلق حفل مجلة فرانس فوتبول والذي سيعلن خلاله عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية للعام الجاري والذي كشفت التقارير عنه وهو الكرواتي في العاصمة الفرنسية باريس.

ويتساءل البعض عن موعد حفل جائزة الكرة الذهبية وتوزيع جوائز الأفضل المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، حيث تقرر أن يكون اليوم الإثنين الموافق 3 ديسمبر 2018، في تمام الساعة 21.00 توقيت القاهرة و22.00 توقيت مكة المكرمة.

وينقل حفل توزيع جوائز الأفضل عبر شبكة قنوات "beIN Sports"، بالإضافة إلى قناة صحيفة ليكيب وموقعها، وموقع مجلة فرانس فوتبول.

وأعلنت المجلة الفرنسية عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2018 التي تقدم لأفضل لاعب في العالم ويأتي محمد صلاح وكريستيانو رونالدو وكيليان مبابي ولوكا مودريتش وليونيل ميسي على رأس القائمة.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن فوز الكرواتي مودريتش بجائزة الكرة الذهبية بعد الموسم الخرافي الذي قدمه مع منتخب بلاده وريال مدريد.