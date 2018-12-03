شكرا لقرائتكم خبر وفاق سطيف من المطار إلى العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

أدت بعثة فريق وفاق سطيف الجزائري لكرة القدم أمس مناسك العمرة بعد أن وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي قادمة من الجزائر بملابس الإحرام، حيث اتجهت البعثة مباشرة من المطار إلى مكة المكرمة.

ويستعد وفاق سطيف لمواجهة الأهلي غدا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن إياب دور الـ 16 لبطولة زايد للأندية العربية، بعد أن حسم الأهلي مواجهة الذهاب في الجزائر بهدف دون مقابل.

من جانبه أكمل الأهلي استعداداته للمباراة، حيث عمل المدير الفني، الأرجنتيني بابلو جويدي خلال التدريبات، على معالجة الأخطاء التي صاحبت مباراة الفريق الأخيرة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الفيحاء والتي انتهت بالتعادل 1-1، كما ركز أيضا على طريقة لعب الفريق الجزائري في مباراة الذهاب والصورة التي سيكون عليها في مباراة الإياب غدا.