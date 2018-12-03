شكرا لقرائتكم خبر الفيحاء يكذب الاتحاد في صفقة أسبريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

أشغل الاتحاد ونظيره الفيحاء الساحة الرياضية في اليومين الماضيين، من خلال تأكيد الاتحاد أكثر من مرة اتفاقه مع لاعب الفيحاء، الكولومبي دانيلو أسبريا على الانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فيما ينفي الفيحاء ذلك.

وقال الفيحاء في بيان له أمس استمرارا لما ذكره سابقا «إشارة إلى ما نشر في بعض وسائل الإعلام وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما يخص انتقال المحترف الكولومبي دانيلو أسبريا إلى ناد آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فإن مجلس الإدارة برئاسة سعود الشلهوب يستغرب وبشدة ما ينشر في صحف ومواقع رسمية دون الرجوع للمسؤولين في النادي، وتؤكد إدارة النادي أن هذه الأخبار المنشورة تفتقد إلى المصداقية وعارية من الصحة ولا تمت للواقع بصلة، حيث لم يتلق الفيحاء أي عروض رسمية ولم يناقش هذا الأمر نهائيا، واللاعب مرتبط بعقد رسمي مع النادي ولا توجد رغبة أو نية لدى الإدارة للاستغناء عن خدماته».

وفي وقت سابق أمس أعلن الاتحاد توصله لاتفاق مع أسبريا للانضمام إلى الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر نادي الاتحاد في بيان أمس «استكملت إدارة النادي جميع أمور التعاقد المالية لحسم صفقة أسبريا»، مبينة أن الاتفاق تم خلال اجتماع بمنزل رئيس النادي لؤي ناظر بوجود اللاعب ومسؤول في الفيحاء، وذلك بعد مباراة الأخير أمام الأهلي.