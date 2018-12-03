شكرا لقرائتكم خبر هل ترك جوناثان فريق بكين من أجل الهلال؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبد الله الفراج _ الرياض

تحفظ المهاجم الإسباني جوناثان سوريانو على وجهته الاحترافية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك في حديثه لجماهير نادي بكين غوان الصيني التي احتشدت لوداعه في المطار بعد نهاية عقده مع الفريق، والذي استمر موسمين.

يأتي ذلك وسط تأكيدات بأن الهلال أنهى اتفاقا مبدئيا مع اللاعب ليحل في صفوف الفريق بديلا عن الفنزويلي جيلمين ريفاس.

وزاد من تلك التحفظات وكيل أعماله أوروبينج الذي أكد أن موكله جوناثان تلقى أكثر من عرض أوروبي إلا أن عرض نادي الهلال يعد الأقوى من الناحية المالية، وأنه لا يمكن أن يعوض في مكان آخر.

وغادر جوناثان صفوف بكين بعد أن خاض نهائي كأس الاتحاد الصيني وحقق معه اللقب، أمس الأول كآخر مباراة له مع الفري الذي سجل له 31 هدفا، كما صنع 6 أهداف.