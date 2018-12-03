شكرا لقرائتكم خبر حكم افتتاح ونهائي مونديال روسيا يضبط ديربي العاصمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج _ الرياض

اختير الحكم الذي أدار مباراة افتتاح مونديال 2018 بين السعودية وروسيا، وكذلك مباراة النهائي بين فرنسا وكرواتيا، الأرجنتيني نيستور بيتانا لإدارة ديربي الهلال والنصر في الجولة الـ12 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي سيجري على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود.

وقبل التوجه للتحكيم، لعب بيتانا كرة السلة وكرة القدم على المستوى المحلي، وعمل مدرس تربية رياضية، وممثلا أيضا من خلال قيامه بدور صغير كحارس في سجن بفيلم «لا فوريا» الأرجنتيني الذي أنتج في 1997، إضافة إلى أنه عمل حارسا شخصيا وحارس أمن في إحدى صالات الرقص.

ويحمل بيتانا الشارة الدولية منذ عام 2010، إلا أنه يعد من أبرز الحكام في أمريكا الجنوبية والعالم، حيث سبق أن أدار عددا من المباريات في كأس العالم 2014 في البرازيل، وكأس العالم 2018 في روسيا، وكذلك في دورة الألعاب الأولمبية عام 2016 في البرازيل.