كليمنتس والشريف بطلا محترفي وهواة الجولف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

توج الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف ماجد السرور، الإنجليزي تود كليمنتس ببطولة السعودية المفتوحة الرابعة للجولف (فئة المحترفين) التي اختتمت أمس على ملاعب الرياض للجولف، بعد أن استمرت 3 أيام وسط منافسة قوية بين كليمنتس ومواطنه جايمي إلسون الذي حل ثانيا بعد أن احتكم اللاعبان إلى كسر التعادل عقب تساويهما في حصيلة الجولة الأخيرة.

كما حل الإنجليزيان جوش وايت ولويس كامبل ثالثا ورابعا، فيما جاء الإماراتي أحمد المشرخ خامسا.

وعلى مستوى الهواة، فاز السعودي سعود الشريف بالمركز الأول، وحل المصري عيسى أبوالعلا ثانيا، والبحريني خليفة المراسي ثالثا، والسعودي عثمان الملا رابعا، والألماني جوليان بالامان خامسا.

يذكر أن البطولة شهدت مشاركة 72 لاعبا من 12 دولة أوروبية وآسيوية وعربية.