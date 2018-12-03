شكرا لقرائتكم خبر جارديم وزوجته في الرياض لدراسة النصر وأجوائه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز الأسمري _ الرياض

حط في مطار الملك خالد الدولي الخاص أمس المدرب المرشح لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي ليوناردو جارديم، حيث وصل في الرابعة مساء برفقه زوجته في رحلة تعرف على أوضاع النادي والأجواء بصفة عامة بطلب من المدرب، وهو ما أجل مراسم التوقيع على العقد الذي يقتضي ارتباط جارديم بالعالمي لموسم ونصف الموسم بعقد سنوي يفوق الخمسة ملايين دولار، إلى جانب رواتب شهرية تتخطى حاجز الـ200 ألف دولار شهريا.

وبدأ جارديم التعرف على الفريق بدءا من مباراته أمس أمام الوحدة ضمن الجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسبق أن أشارت «مكة» في عددها الصادر بتاريخ 11 نوفمبر الماضي إلى اقتراب جارديم من تدريب النصر.

من جانبه، يحرص رئيس مجلس الإدارة سعود السويلم على إبرام التعاقد مع المدرب البرتغالي الذي أقيل أخيرا من تدريب موناكو الفرنسي، لقناعته بما يتمتع به المدرب من مواصفات ملائمة لوضع الفريق في الفترة الحالية بعد إقالة الأوروجوياني دانيال كارينيو، حيث تكفل بإحضاره إلى الرياض عبر الطيران الخاص قبل الوقت المحدد لحضور مباراة الوحدة، حيث كان من المفترض حضوره مساء اليوم.

واتفقت إدارة النادي مع جارديم على تسليمه كل التقارير، بجانب تلبيتها احتياجات الفريق على الأصعدة كافة، وتفعيل المزايا المضمنة في بنود العقد لتحفيزه لقيادة دفة الفريق، فيما يتوقع أن يتم التوقيع رسميا كحد أقصى نهاية الأسبوع الحالي أو قبل ذلك.