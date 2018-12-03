شكرا لقرائتكم الاختبار الطبي يحدد مدة غياب حسام عاشور عن الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُحدد الاختبار الطبي مدة غياب حسام عاشور لاعب وسط الاهلي عن التدريبات والمباريات، بعد تعرضه لجذع فى الكاحل خلال مواجهة بتروجت أول أمس ، السبت، التى حسمها الأهلى بهدف أحمد الشيخ، والتى أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس مساء السبت، والمؤجلة بين الفريقين من الجولة التاسعة لبطولة الدوري العام.

ويعاني الأهلي حالياً من غيابات كثيرة في فريق الكرة حيث خسر جهود عدة لاعبين مؤثرين أمثال علي معلول وأجاي و أحمد فتحي وعمرو السولية وصلاح محسن.