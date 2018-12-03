قطر تسعى لفرض إيران على المجتمع الدولي عبر كأس العالم .. فيديو

قال تقرير بثته قناة مباشر قطر، أن خيانات أمير قطر، تميم بن حمد تنكشف يوما بعد يوم من خلال الارتماء فى أحضان إيران وتنفيذ أجندة نظام الملالى التخريبية فى المنطقة العربية.

وأوضح التقرير أنه في الوقت الذى تسعى فيه الدوحة لنفى مشاركة طهران لها فى تنظيم مونديال 2022، كشف مسئول رفيع المستوى بالنظام الإيرانى وجود تنسيق بين بلاده وقطر من أجل استضافة بعض الدول المشاركة فى كأس العالم المقبل، وتعزز هذه التصريحات تصريح رئيس الفيفا بأن قطر تستعين بجيرانها من أجل تنظيم المونديال القادم.

ويرى التقرير أن النظام القطرى يسعى بقوة من أجل تلميع صورة النظام الإيرانى فى المجتمع الدولى من خلال المشاركة فى تنظيم المونديال خاصة فى ظل العقوبات الأمريكية على طهران.

كما ذكر التقرير أن نظام تميم، يسعى إلى تخفيف الخسائر الاقتصادية التى تعانى منها إيران أو على الأقل المساهمة فى حل جزء منها خاصة فى ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات التى اندلعت فى عدد من الدول الإيرانية على خلفية تدنى الوضع الاقتصادى وتأخر صرف رواتبهم.