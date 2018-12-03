شكرا لقرائتكم الأهلى ينهى صفقة وحيد المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولو الأهلى فى إنهاء صفقة محمود وحيد الظهير الأيسر لمصر المقاصة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل التعاقدية، والتى يعد أبرزها المقابل المادي الذى سيدفعه الأهلى لمصر المقاصة بالإضافة لراتب وحيد السنوي، بجانب لاعب من الاهلي سيكون إما عمرو بركات أو ميدو جابر .

ويرغب الأهلى فى التعاقد مع ظهير أيسر لتدعيم الجبهة اليسرى، بعد تعرض التونسى على معلول لإصابة طويلة، ولوجود رغبة فى الاعتماد على أيمن أشرف فى مركز قلب الدفاع بجانب عدم القناعة التامة بقدرات صبرى رحيل الذى سيرحل من النادي خلال نهاية الموسم الجاري على أقصى تقدير.

ويأتي حسم الاهلي صفقة محمود وحيد بنسبة تصل لـ95 % تزامناً مع إنهاء صفقة محمد محمود لاعب وسط فريق وادي دجلة الذى تعاقد معه الأهلي رسمياً أول أمس ، السبت، لمدة 4 سنوات ونصف، تبدأ مع يناير المقبل .