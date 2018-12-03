شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى سابع جولات دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الاثنين، مواجهات الجولة السابعة بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2018 /2019.

وتشهد هذه الجولة لقاءات قوية بين الزهور مع الشرقية للدخان و المنيا مع الزمالك ودلفى مع سموحة و بنها مع بتروجت و بنى سويف مع الأهلى.

كما تشهد هذه الجولة أيضا مواجهات النصر مع 6 أكتوبر و هليوليدو مع الشمس و مصر للبترول مع طلائع الجيش و ستاد المنصورة مع سبورتنج و الداخلية مع القناة و حدائق الأهرام مع الطيران و الفيوم مع الاتحاد السكندرى.