شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل جروس يرشح بن مالانجو لتدعيم هجوم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح وكيل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، الكونغولى بن مالانجو، مهاجم مازيمبى، لتدعيم هجوم الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة؛ بعد علمه برغبة مسئولى القلعة البيضاء بتدعيم خط الهجوم.

وتلقى مسئولو الزمالك، العديد من السير الذاتية خلال الفترة الماضية لاختيار الأفضل من بينهم لتدعيم خط الهجوم الأبيض فى فترة الانتقالات الشتوية إلا إنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على هوية المهاجم القادم لتدعيم هجوم ميت عقبة.