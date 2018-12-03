شكرا لقرائتكم دربي شمال لندن ينتهي لصالح أرسنال وتشلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 3 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 3 ديسمبر 2018 / 00:06

انتهى دربي شمال لندن لصالح أرسنال وجاره الآخر تشلسي على السواء، وذلك بعد فوز «المدفعجية» على توتنهام هوتسبر 4-2 في مباراة متقلبة ومثيرة كان نجمها الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ، في المرحلة الـ14 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.



وأفاد تشلسي من فوز أرسنال على توتنهام، إذ استعاد فريق المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري المركز الثالث بفارق نقطة أمام سبيرز بفوزه في وقت سابق على الفريق اللندني الآخر فولهام 2- صفر. وتراجع توتنهام الى المركز الخامس بفارق الأهداف خلف أرسنال الذي أكد تفوقه بين جماهيره على جاره، إذ لم يخسر في معقله أمام الأخير منذ 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 بنتيجة 2-3 في الدوري. كما حافظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة التاسعة عشرة تواليا في جميع المسابقات، وتحديدا منذ خسارته في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز امام جاره تشلسي (2-3) في 18 اب (اغسطس).

ويأمل فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري مواصلة عروضه الجيدة عندما يخوض الأربعاء مواجهة أخرى من العيار الثقيل تجمعه بغريمه مانشستر يونايتد في معقل الأخير.

وكانت مباراة «استاد الامارات» متقلبة ومثيرة، إذ وبعد تقدمه باكرا بهدف من ركلة جزاء لأوباميانغ، دخل أرسنال الى استراحة الشوطين متخلفا 1-2، إلا أن التبديلين اللذين أجراهما إيمري مطلع الشوط الثاني بدخول الويلزي آرون رامسي والفرنسي ألكسندر لاكازيت أعطا ثمارهما، وتمكن «المدفعجية» من قبل الطاولة على جيرانهم.