شكرا لقرائتكم الأهلي المصري يتهم لجنة الحكام بمجاملة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 7 ساعات في 3 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 2 ديسمبر 2018 / 21:02

اتهم مدير الكرة بالأهلي المصري سيد عبد الحفيظ لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم باختيار حكام بعينهم لمباريات الغريم التقليدي الزمالك في الدوري المحلي، ما سهل مهمة الأخير في اعتلاء قمة المسابقة، فيما أعرب رئيس لجنة الحكام عصام عبد الفتاح عن أسفه لتصريحات عبد الحفيظ، مؤكداً أنه ليس من حق مسؤولي الأندية محاسبة اللجنة على اختياراتها.



واستعاد الفريق «الأحمر» الانتصارات بفوزه على بتروجيت بهدف من دون مقابل في مباراة مؤجلة بالمرحلة التاسعة بالدوري المحلي، ورفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ16، وله مباريات مؤجلة عدة، فيما تجمد رصيد بتروجيت في 15 نقطة في المركز الـ15.

من جانب آخر، وافق صانع ألعاب الأهلي مؤمن زكريا على الحصول على 24 مليون جنيه خلال ثلاثة مواسم بخلاف خمسة ملايين متأخرات لدى النادي في مقابل تجديد عقده وإنهاء أزمة تجميد مستحقاته التي أبعدته عن المشاركة في التشكيل الأساسي.

على صعيد آخر، نفى الحارس المخضرم عصام الحضري هروبه من المشاركة مع الإسماعيلي، مؤكداً أن سبب تخلفه عن مرافقة الفريق في مواجهته الأفريقية الأخيرة لمرض أمه، مشدداً على عدم تلقيه إخطاراً رسمياً من الشؤون القانونية بنادي الإسماعيلي للخضوع التحقيق. فيما كشف المستشار القانوني للإسماعيلي نهاد حجاج عن عدم أحقية الحضري بالرحيل عن النادي الساحلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، مؤكداً أن اللاعب مرتبط بعقد حتى نهاية الموسم، وسيخضع لعقوبات في حال عدم تنفيذ بنود العقد.