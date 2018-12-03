شكرا لقرائتكم الفيحاء ينفي «قصة انتقال اسبريا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 7 ساعات في 3 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 2 ديسمبر 2018 / 21:15

نفت إدارة نادي الفيحاء ماتردد حول انتقال لاعب فريقها الكولومبي دانيلو اسبريا إلى الاتحاد، وأصدرت بياناً شددت من خلاله على أنها لن تستغني عن خدمات اللاعب، وجاء في البيان الذي أصدره أمس: «إشارة إلى ما نُشر في بعض وسائل الإعلام وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما يخص انتقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم المحترف الكولومبي دانيلو اسبريا إلى نادي آخر خلال الفترة الشتوية المقبلة، فإن مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة سعود الشلهوب تستغرب وبشدة ما يتم نشره في صحف ومواقع رسمية من دون الرجوع للمسؤولين في النادي، وتؤكد إدارة النادي أن هذه الأخبار المنشورة تفتقد إلى الصدقية وعارية من الصحة ولا تمت للواقع بصلة، إذ إن إدارة نادي الفيحاء لم تتلقَّ أي عروض رسمية ولم يتم مناقشة هذا الأمر نهائياً، واللاعب مرتبط بعقد رسمي مع النادي ولا توجد رغبة أو نية لدى الإدارة للاستغناء عن خدماته، وتؤكد حرصها على كل ما يخدم النادي، كما يشيد مجلس الإدارة بما يقدمه اللاعب من مستويات فنية رائعة مع بقية زملائه اللاعبين».

