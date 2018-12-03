شكرا لقرائتكم ألمانيا وهولندا في مجموعة واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبلن - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 3 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 2 ديسمبر 2018 / 21:04

أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020 في كرة القدم التي سحبت أمس الأحد في دبلن، المنتخبين الألماني والهولندي في مجموعة واحدة، في ما يتوقع أن تكون أبرز مواجهة في التصفيات المؤهلة للبطولة.



وكانت ألمانيا بطلة العالم 2014، أقوى منتخب في المستوى الثاني ضمن سحب القرعة، وأوقعتها القرعة في المجموعة الثالثة التي ستضم هولندا وإرلندا الشمالية وإستونيا وبيلاروسيا.

وسيلاقي منتخب ألمانيا بقيادة المدرب يواكيم لوف، إرلندا الشمالية التي سبق أن التقاها في كأس أوروبا 2016 في فرنسا.

أما فرنسا بطلة العالم 2018، ورغم تفاديها الحلول في مجموعة واحدة مع ألمانيا، إلا أنها ستلاقي منتخباً قوياً هو الإيسلندي، وذلك في المجموعة الثامنة التي تضم تركيا وألبانيا ومولدافيا وأندورا.

وحلت حاملة اللقب البرتغال في المجموعة الثانية، مع أوكرانيا وصربيا وليتوانيا ولوكسمبورغ، بينما ستكون كرواتيا وصيفة بطلة العالم على رأس المجموعة الخامسة مع ويلز، سلوفاكيا، هنغاريا، وأذربيجان.

إلى ذلك، حلت إسبانيا في المجموعة السادسة مع السويد والنروج ورومانيا وجزر فارو ومالطا، بينما كانت إنكلترا على رأس المجموعة الأولى مع الجمهورية التشيخية وبلغاريا ومونتينيغرو وكوسوفو، وفي أبرز المجموعات الأخرى، ستكون إيطاليا على رأس المجموعة العاشرة مع البوسنة والهرسك، فنلندا، اليونان، أرمينيا وليشتنشتاين.

ووزعت المنتخبات الـ55 على عشر مجموعات كالآتي: خمس مجموعات تضم كل منها خمسة منتخبات، والخمس الأخرى من ستة منتخبات.

ويتأهل 20 منتخباً بشكل مباشر من التصفيات إلى البطولة التي تقام في 12 مدينة بين 12 حزيران (يونيو) و12 تموز (يوليو)، بينما ستحجز المنتخبات الأربعة المتبقية مقاعدها بموجب أدوار نهائية في مسابقة دوري الأمم، وتقام التصفيات المؤهلة بين آذار (مارس) وتشرين الثاني (نوفمبر) 2019، تحضيراً للبطولة التي تحتفل في النسخة المقبلة بالذكرى الستين لانطلاقها.