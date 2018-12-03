شكرا لقرائتكم الرياض تفوز باستضافة كونغرس الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 7 ساعات في 3 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 2 ديسمبر 2018 / 21:14

فازت المملكة العربية السعودية باستضافة كونغرس الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي القادم ٢٠١٩ وتفوقت العاصمة السعودية الرياض على نيودلهي من الهند بـ ١٣ صوتاً مقابل ٥ أصوات، وذلك في التصويت الذي تم في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للطب الرياضي المقام في هونغ كونغ.



من جهته، أوضح قاسم المعيدي رئيس الاتحاد السعودي للطب الرياضي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي ان استضافة هذا الحدث الرياضي العام المقبل هو مفخرة لنا جميعاً ولم يأتي الا بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ونائبه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اللذان نتقدم لهما باسمي واسم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للطب الرياضي بالشكر الجزيل على دعمهم اللامحدود لنا خاصة وللرياضة والرياضيين عامة وابارك لقيادتنا حكومتنا الرشيدة وللقيادة الرياضية التي عودتنا دائما ان نمثل وطننا خير تمثيل في المحافل الدولية.

يذكر ان اجتماع الكونغرس الآسيوي للطب الرياضي بنسخته رقم 19 يهدف الى نشر أهمية الوقاية من الإصابات الرياضية عبر بشعار «الطب الرياضي للتميز في الصحة والأداء»، إضافة الى عرض آخر بروتوكولات إعادة التأهيل وتقييم الأداء الرياضي ونشر البرامج الوقائية للمجتمع الرياضي.