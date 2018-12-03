شكرا لقرائتكم ميلان يقلب تأخره أمام بارما إلى فوز 2-1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ميلانو - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 3 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 2 ديسمبر 2018 / 21:16

قلب فريق ميلان تأخره أمام ضيفه بارما الى فوز 2-1 أمس (الأحد) في المرحلة الـ14 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليتقدم الى المركز الرابع مؤقتا .



وضغط الفريقان بالتوازي منذ مطلع الشوط الأول، وأتيحت لكليهما فرص منذ الدقيقتين الأوليين، بداية لميلان عبر تسديدة بعيدة من باتريك كوتروني التقطها حارس مرمى بارما لويجي سيبي، تبعتها مباشرة محاولة من ألبرتو غراسي من داخل المنطقة، غير بعيدة عن مرمى جانلويجي دوناروما.

وعلى رغم البداية القوية، انتظر الفريقان حتى الشوط الثاني لهز الشباك، فتقدم بارما عبر مهاجمه روبرتو إنغليزي (49) الذي تابع برأسه ركلة ركنية. الا أن الفريق اللومباردي سارع الى معادلة النتيجة في الدقيقة 55 عبر مهاجمه كوتروني الذي تابع بتسديدة «على الطاير» كرة ساقطة داخل منطقة جزاء بارما، ارتدت من القائم الأيمن الى داخل شباك سيبي.

واحتاج فريق المدرب جينارو غاتوزو الى مساندة من تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم («في ايه آر») لاحتساب ركلة جزاء لصالحه بعد لمسة يد في منطقة جزاء بارما، نفذها بنجاح العاجي فرانك كيسييه في الزاوية اليسرى لمرمى سيبي الذي ارتمى نحو اليمين (71).

وبات ميلان في المركز الرابع موقتا برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن لاتسيو الخامس الذي يحل في وقت لاحق اليوم ضيفا على كييفو.