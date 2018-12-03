شكرا لقرائتكم الهولندي روبن يعلن رحيله عن بايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برلين - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 3 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 3 ديسمبر 2018 / 00:11

أعلن الدولي الهولندي السابق أريين روبن الأحد أنه سيرحل في نهاية الموسم الحالي عن بايرن ميونيخ، بطل الدوري الالماني لكرة القدم في المواسم الستة الأخيرة.



وقال روبن الذي يدافع عن ألوان العملاق البافاري منذ 2009، لصحيفة «ألغمين داغبالد» الهولندية: «اتخذت هذا القرار منذ أسابيع عدة». ونقلت تصريحاته جميع الصحف الألمانية.

وأضاف الجناح الهولندي السريع الذي سيحتفل في كانون الثاني (يناير) المقبل بعيد ميلاده الـ 35: «أعتقد أنه أفضل شيء أقوم به، ومن الجيد الإعلان عنه الآن».

وساهم روبن الذي دافع عن الوان بايرن في 305 مباريات حتى الآن، في احراز فريقه بطولة الدوري سبع مرات، وسجل 143 هدفا منها هدف الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني (2-1 في الدقيقة 89) في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013.

وقال اللاعب الذي نجح الثلثاء الماضي في تسجيل ثنائية في مرمى بنفيكا البرتغالي (5-1) ضمن المسابقة الأوروبية: «أنا موجود مع النادي منذ 10 أعوام، وأمضيت معه سنوات رائعة».

ولم يعلن روبن اعتزاله اللعب، وتساءل: «ماذا سأفعل بعد بايرن؟. العروض ستأتي. سنرى ذلك في وقت قريب».