شكرا لقرائتكم بيستونز يحبط انتفاضة وريورز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أميركا- رويترز | منذ 7 ساعات في 3 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 2 ديسمبر 2018 / 21:01

أحبط ديترويت بيستونز انتفاضة ضيفه غولدن ستيت وريورز حامل اللقب في آخر موسمين ليفوز عليه 111-102، رغم عودة ستيفن كوري للمنافسات في دوري السلة الأميركي للمحترفين، وسجل أفضل لاعب في دوري المحترفين مرتين سابقاً 27 نقطة، واستحوذ على خمس كرات مرتدة، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة لزملائه في 37 دقيقة بعد عودته عقب غياب دام 11 مباراة متتالية بسبب إصابة في أعلى الفخذ.



وقاد بليك جريفين قائمة المسجلين في ديترويت برصيد 26 نقطة، بينما استحوذ زميله اندريه دروموند على 19 كرة مرتدة وسجل 16 نقطة، وتقدم بيستونز 54-46 بعد الشوط الأول وبفارق 14 نقطة في الربع الثالث، قبل أن ينتفض وريورز ويقترب قبل دقيقتين وست ثوانٍ من نهاية هذه الفترة، وسجل ايمانويل مودياي 16 من 28 نقطة أحرزها طوال اللقاء في الربع الرابع والوقت الإضافي، ليقود نيويورك نيكس للفوز على ميلووكي باكس 136-134.

وقدم جوردون هايوارد أفضل مباراة له هذا الموسم لينهيها مسجلاً 30 نقطة، واستحوذ على تسع كرات مرتدة، وقدم ثماني تمريرات حاسمة ليقود بوسطن سيلتيكس للفوز على مستضيفه مينيسوتا تمبروولفز 118-109، ومدد سيلتيكس سلسلة انتصاراته إلى ثلاث مباريات متتالية، وأوقف سلسلة من أربعة انتصارات لتمبروولفز. وسجل جيمس هاردن 30 نقطة أو أكثر للمرة السادسة في ثماني مباريات ليفوز هيوستون روكتس 121-105 على شيكاغو بولز.

وأنهى هاردن المباراة برصيد 30 نقطة، واستحوذ على ست كرات مرتدة، وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه.