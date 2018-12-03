شكرا لقرائتكم مبابي ينتظر التتويج بلقب أفضل لاعب صاعد اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب عشاق الساحرة المستديرة الكشف عن هوية الفائزين بجائزتي أفضل لاعب صاعد وأفضل لاعبة لعام 2018، اليوم، الاثنين بالعاصمة الفرنسية "باريس".

وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، إستحداث جائزتين هما أفضل لاعب صاعد في العالم وتسمى بجائزة "كوبا" نسبة إلى ريمون كوبا نجم منتخب فرنسا السابق، وسيتم إختياره الفائز بتلك الجائزة من اللاعبين الذين سبق لهم التتويج بجائزة "الكرة الذهبية" والتي تمنح لأفضل لاعب في العالم على غرار ماركو فان باستن، زين الدين زيدان، ميشيل بلاتيني، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، بجانب أفضل لاعبة في العالم.

وضمت قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب صاعد كيليان مبابى مهاجم باريس سان جيرمان، جيانلويجى دوناروما حارس ميلان الإيطالي، كريستيان بولسيتش لاعب بوروسيا دورتموند الألمانى، أرنولد مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، حسام عوار لاعب وسط ليون الفرنسى، باتريك كوترونى مهاجم فريق ميلان الإيطالي، ريتسو دوان لاعب فريق جرونيجين، جاستن كلويفرت لاعب روما الإيطالي، أمادور هيدرا لاعب ريد سالزبورج النمساوى، رودريجو لاعب سانتوس البرازيلى

ويبدو الفرنسي كيليان مبابي (19 عاما) لاعب باريس سان جيرمان والذي تألق في نهائيات كأس العالم وسجل هدفا لمنتخب بلاده في المباراة النهائية مونديال روسيا 2018 ضد كراوتيا (4-2)، أحد المرشحين البارزين لنيل هذه الجائزة، علما أنه اختير أفضل لاعب شاب في المونديال.

في ضمت قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعبة كلاً من، لوسي برونزي لاعبة منتخب إنجلترا ونادى أولمبيك ليون الفرنسي، بيرنيلي هاردير لاعبة منتخب الدنمارك وفريق فولفسبورج الألمانى، أدا هيجيربيرج لاعبة منتخب النرويج ونادى أولمبيك ليون الفرنسي، أماندين هنري لاعبة منتخب فرنسا ونادي أولمبيك ليون، ليندساي هوران لاعبة منتخب الولايات المتحدة ونادي بروتلاند، سام كير لاعبة منتخب استراليا ونادي شيكاغو الأمريكي، فران كيربي لاعبة منتخب إنجلترا وفريق تشيلسي، ساكي كوماجاي لاعبة منتخب اليابان ونادي أولمبيك ليون، دزينفير ماروزان لاعبة منتخب ألمانيا ونادي أولمبيك ليون، أميل ماجري لاعبة منتخب فرنسا ونادي أولمبيك ليون الفرنسي، مارتا لاعبة منتخب البرازيل ونادي أورلاند، ليكي مارتينز لاعبة منتخب هولندا ونادي برشلونة الاسباني، ميجان رابينوي لاعبة منتخب الولايات المتحدة وفريق سياتل رجين، فيندي رينارد لاعبة منتخب فرنسا ونادي أولمبيك لون، كريستين سينكلاير لاعبة منتخب كندا وفريق بورتلاند.