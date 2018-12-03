شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يضع عمرو جمال على ردار التدعيمات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض مسئولو نادى وادى دجلة على اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق الكروى الأول، عمرو جمال مهاجم الأهلى، لبحث امكانية ضمه لتدعيم الفريق الدجلاوى خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

ويتدرب عمرو جمال حالياً مع الأهلي دون أن يُشارك فى المباريات بعدما تم قيده بقائمة الانتظار.

وتأتى دراسة مسئولو وادى دجلة ضم "الغزال" فى يناير، نظرًا لحاجة الفريق لمهاجم شاب يستطيع ترجمة الطريقة التى يتبعها تاكيس جونيس، لاسيما وأن علاقة المهندس ماجد سامى رئيس دجلة ومحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء على أعلى مستوى الأمر الذى سيسهل المفاوضات بين الطرفين.

ونجح الأهلى مؤخرًا فى ضم محمد محمود لاعب وسط وادى دجلة المدة 4 سنوات ونصف، ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر بعد الظهور بشكل سئ خلال المباريات الأخيرة وهو ما كلفهم خسارة البطولة الأفريقية فى اللقاء النهائى أمام الترجى التونسى ، ثم الخروج من البطولة العربية امام الوصل الإماراتى والخسارة أمام المقاولون العرب بهدف مقابل لا شئ .