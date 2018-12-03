شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض ضم "حاوى" المصرى فى يناير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسئولو الزمالك، ترشيحات لضم إسلام عيسى صانع ألعاب المصرى البورسعيدى خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير، إلا إن مسئولى النادى الأبيض رفضوا الدخول في مزاد "حاوي" المصري لامتلاك العديد من العناصر فى نفس مركزه.
أوضح مصدر بالزمالك إن مسئولى النادى يبحثون عن ضم احتياجات الفريق الأبيض فقط خلال شهر يناير المقبل فى مركز المهاجم الصريح والمدافع والظهير الأيسر.
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