رياضة | تجدد إصابة نيمار مع باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجدد إصابة نيمار مع باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عانى البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان من إصابة عضلية خلال المباراة التي جمعت فريقه ببوردو خلال الجولة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي.
واضطر الألماني توماس توخيل المدير الفني لسان جيرمان، لاستبدال نيمار في الدقيقة الـ57 من المباراة ودفع بالألماني إريك ماكسيم تشوبو بديلاً له.
وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن النجم البرازيلي الدولي يعاني من إصابة في الفخذ، وسيخضع على إثرها لبعض الفحوصات خلال الساعات المقبلة لتحديد مدة غيابه.
وأضافت أنه من المحتمل أن تكون قد تجددت إصابة اللاعب التي تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة بمواجهة البرازيل ضد الكاميرون الودية.
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