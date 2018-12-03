رياضة | فالفيردي يبرر تراجع كوتينيو ويطمئن جماهير برشلونة على ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يبرر تراجع كوتينيو ويطمئن جماهير برشلونة على ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برر الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني مستوى البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب وسط البارسا.

وقال فالفيردي عقب فوز برشلونة على فياريال بثنائية دون رد بالدوري الإسباني: "كوتينيو لم يظهر بالشكل المطلوب لكننا نتفهم ذلك، هو عائد للتو من إصابة ومن الطبيعي أن يبقى حذراً حيال ذلك".

وأضاف المدرب الإسباني: "أعلم أن الجميع يرغب بالمزيد من جانب كوتينيو، لكنه عائد لتوه من إصابة، وقبلها قدم مباراة كبيرة أمام إنتر ميلان، يجب أن نكون حذرين حينما يتعلق الأمر بإصابة عضلية".

وبخصوص مباراة فياريال، صرح فالفيردي: "في الشوط الأولى كنا الأفضل وسيطرنا على المباراة بشكل جيد، ومحاولتهم على القائم كانت نتيجة سوء فهم من طرفنا ليس إلا، وفي الشوط الثاني افتقدنا التركيز والسيطرة على الكرة وهذا ما جعلنا نعاني".

وطمأن فالفيردي جماهير برشلونة على ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق الذي بدا وكأنه تعرض لإصابة عقب المباراة قائلاً: "ليس هناك قلق حيال الضربة التي تلقاها، هو بخير وسنقيم حالته مرة أخرى".

واعترف فالفيردي في نهاية تصريحاته بوجود بعض المشكلات في فريقه، واختتم "الفريق ما زال يعاني في كل مرة نفقد بها الكرة، علينا حل تلك المشكلة".