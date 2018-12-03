رياضة | حارس إيفرتون يعتذر عن كارثة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس إيفرتون يعتذر عن كارثة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذر الإنجليزي جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون لجماهير فريقه عن خطأه القاتل الذي تسبب في خسارة فريقه أمام ليفربول في ديربي "الميرسيسايد" بالجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل بيكفورد في تشتيت إحدى الكرات في الثواني الأخيرة من مواجهة ليفربول، لتسقط الكرة أمام المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي، والذي بدوره لم يتهاون عن إيداعها الشباك.

وقال بيكفورد للصحفيين عقب المباراة: "الحظ عاندنا أمام ليفربول، حاولت إبعاد الكرة مرتين، لكن في النهاية تسببت في الخطأ الذي جاء منه الهدف، أعتذر للجماهير، ورغم كل شيء أنا في حالة قوية على المستوى الذهني".

وأضاف حارس منتخب إنجلترا: "قدمنا مباراة جيدة كمجموعة، وخلقنا العديد من الفرص، لكنها كرة القدم، خطأ الحارس دائماً ما يتسبب في هدف، أعد الجميع أن أكون مستعداً للمباراة المقبلة ضد نيوكاسل".

واختتم بيكفورد: "كافحنا لمدة 96 دقيقة أمام ليفربول، ولن يؤثر ما حدث اليوم على أدائي مستقبلاً، الأخطاء واردة تحدث اليوم وستحدث في المستقبل، وهي الطريقة الوحيدة التي تزيد من القوة العقلية لأي لاعب".