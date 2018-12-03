كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعدد 3 مميزات أجبرته على ضم ميسي غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برر علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالنادي الأهلي التعاقد مع الفلسطيني محمود السلمي لاعب نادي اتحاد الشجعانية والملقب بميسي غزة. وأوضح علاء ميهوب في تصريحات تليفزيونية أن ميسي غزة لاعب موهوب وصغير السن وبه مقومات لا يمكن تركها. وأضاف ميهوب: "المقابل المادي للصفقة مقبول جدًا وانتظروه لاعبًا مميزًا في الأهلي فهو موهبة فذة".

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | الأهلي يعدد 3 مميزات أجبرته على ضم ميسي غزة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .