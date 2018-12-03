رياضة | مدرب إيفرتون: ليفربول لا يستحق الفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب إيفرتون: ليفربول لا يستحق الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى ماركو سيلفا المدير الفني لنادي إيفرتون حزنه للخسارة بهدف نظيف أمام ليفربول ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال ماركو سيلفا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "نحن لا نستحق هذه الخسارة، فلقد لعبنا بشكل جيد، والأهم في كرة القدم هي النتيجة في النهاية، ولكن نحن نستحق الحصول على نقطة".

وأضاف سيلفا: "أنا متأكد من أن المشجعين لديهم الشعور ذاته، لاعبو فريقي قدموا كل ما لديهم، وفي الملعب عملنا بجد".

وتابع: "الحظ ساند ليفربول وهم لا يستحقون تحقيق الفوز، لقد سيطرنا على المباراة في الشوط الثاني، وهذه النتيجة غير مُستحقة".