رياضة | حسين الشحات يصطدم بقاهر الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين الشحات يصطدم بقاهر الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم فريق العين المحترف به حسين الشحات في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم بفريق الوصل ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإماراتي.

ويأمل حسين الشحات في قيادة العين الإماراتي لتحقيق الفوز الرابع على التوالي من بوابة الوصل الذي أطاح بالأهلي المصري من البطولة العربية.

ويتقاصم العين والجزيرة والشارقة صدارة الدوري الإماراتي برصيد 25 نقطة بينما الوصل في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.

ويقدم الثلاثي الهجومي لنادى العين المصري حسين الشحات، والسويدى ماركوس بيرج والبرازيلي كايو مستويات رائعة في الدوري الإماراتي.