رياضة | منع "فيس بوك" في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منع "فيس بوك" في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري منع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها فيس بوك وتويتر خلال معسكر المباريات أو بعد انتهائها من أجل فرض حالة من التركيز على الفريق.

وطلب مجلس الزمالك من أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة، التأكيد على اللاعبين بهذا الشأن خاصة بعد قيام بعضهم بالتفاعل مع الجماهير والرد عليهم فور توديع كأس زايد للأندية الأبطال على يد الاتحاد السكندري.