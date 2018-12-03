رياضة | ميسي غزة.. من لاعب جمباز إلى قائد أحلام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي غزة.. من لاعب جمباز إلى قائد أحلام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد النادي الأهلي مع الفلسطيني محمود السلمي صانع ألعاب نادي اتحاد الشجاعية الفلسطيني الشهير بـ "ميسي غزة"، بعد صراع مع نادي الزمالك.

وبدأت ميسي غزة مسيرته مع الرياضة بممارسة لعبة الجمباز حتى اكتشفه عمار السرساوي الذي كان يدرب ناشئي فريق الوفاق بغزة عام 2010.

وظل السلمي مع الفريق حتى شارك فريق الوفاق في بطولة بغزة لفرق ناشئي 97، ليسجل "ميسي غزة" ثلاثة أهداف -هاتريك- في أول مباراة له في البطولة.

وجاء لقب ميسي على السلمي لكثرة مشاهدته لفيديوهات ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني ومحاولة تقليده داخل الملعب.

وصعد السلمي لفريق الوفاق الأول وعمره 17 عامًا ثم انتقل لنادي اتحاد الشجاعية منذ منتصف موسم 2016-2017 على سبيل الإعارة، ليرشحه مصطفى نجم، مدرب الشجاعية ولاعب الزمالك السابق للانضمام لفريق ميت عقبة، إلا أن مفاوضات الأهلي كانت أكثر جدية.