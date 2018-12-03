شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يفاوض حارس بيراميدز لضمه فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات أحمد دعدور، حارس مرمى بيراميدز، المرشح الأول لتدعيم حراسة مرمى إنبى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير القادم، بعد دراسة الجهاز الفنى للفريق البترولى بقيادة على ماهر للعديد من الأمور فى ذلك الملف وسيدخل النادى البترولى خلال الفترة الحالية فى مفاوضات لضمه.

ويعتمد مسئولو إنبى فى مفاوضات ضم دعدور على امتلاك بيراميدز للثنائى أحمد الشناوى والمهدى سليمان لذلك سيدخلون فى مفاوضات لضم الحارس الذى تألق من قبل مع على ماهر عندما قاد بيراميدز بمسماه القديم "الأسيوطى".

ويمتلك إنبى فى حراسة المرمى كلا من الثنائى الصاعد عبد العزيز البلعوطى ومحمود جاد بخلاف عمرو حسام القادم فى بتروجت فى بداية الموسم والمرشح للرحيل فى يناير.