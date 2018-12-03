كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي: عصام الحضري لن يلعب للأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نهاد حجاج المستشار القانوني لنادي الإسماعيلي عن كواليس آخر مكالمة جمعته بعصام الحضري حارس مرمى الفريق. وقال حجاج في تصريحات تليفزيونية: "تحدثت مع الحضري وطلبت منه الحضور للتدريبات وإنهاء قراره بالانقطاع عن المران". وأضاف نهاد حجاج: "أخطرت الحضري أنه لن يعود للأهلي أو الزمالك مرة أخرى وان الإسماعيلي اكبر ناد سيلعب في صفوفه". وتابع حجاج: "يجب أن يعود الحضري للتدريبات مرة أخرى لأن الإسماعيلي يخطر اتحاد الكرة بغيابه عن المران يوميًا..الحضري قال لي أنا في حاجة اتكسرت، وطلب الرحيل بشكل يرضي جماهير الإسماعيلي وأخطرته بان النادي تقبل اعتذاره بسبب مرض والدته".

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | الإسماعيلي: عصام الحضري لن يلعب للأهلي والزمالك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .