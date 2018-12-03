رياضة | ملاكم كندي يرقد في المستشفى بعد تلقيه ضربة قاضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملاكم كندي يرقد في المستشفى بعد تلقيه ضربة قاضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرقد الملاكم الكندي أدونيس ستيفنسون في مستشفى بحالة حرجة، بعد خسارته بالضربة القاضية أمام أولكسندر جفوزديك، في نزال على لقب مجلس الملاكمة العالمي، في وزن خفيف الثقيل في كيبيك سيتي، السبت.

وسقط الملاكم البالغ من العمر 41 عاما أرضا، في بداية الجولة الثالثة ومرة أخرى في الجولة 11 عندما سدد الأوكراني جفوزديك مجموعة من اللكمات القاسية ليضع حدا لانتصارات منافسه الكندي في 17 نزالا متتاليا.

وفاز ستيفنسون بلقب مجلس الملاكمة العالمي عام 2013 عندما هزم تشاد دوسون وكان يدافع عن لقبه للمرة العاشرة، السبت.