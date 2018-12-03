رياضة | محمود بنحليب يقتنص هداف الكونفيدرالية

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توج المغربي محمود بنحليب لاعب الرجاء البيضاوي هدافًا لكأس الكونفدرالية بـ12 هدافا متفوقًا على مهاجم فيتا كلوب، جان جاك ماكوسو، بفارق هدفين. وحصد الرجاء المغربي بطولة الكونفيدرالية على حساب فيتا كلوب الكونغولي بعد الفوز ذهابًا بثلاثية نظيفة والخسارة في الإياب بنتيجة 3-1. وينافس بنحليب على جائزة أفضل لاعب واعد بإفريقيا، كما يتواجد ضمن قائمة تضم 34 لاعبا للمنافسة على لقب أفضل لاعب إفريقي للسنة الحالية.

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